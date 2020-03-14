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Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии более 900 человек заразились коронавирусом

За последние сутки число инфицированных выросло на 157 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Норвегии достигло 907. Об этом сообщил в субботу Норвежский институт здравоохранения.

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За последние сутки число инфицированных выросло на 157 человек. Средний возраст заразившихся составляет 46 лет, две трети из них - мужчины.

Норвежский МИД ранее призвал граждан страны отказаться от любых поездок за рубеж без острой необходимости. Кроме того, находящимся за границей норвежцам рекомендовано как можно скорее вернуться домой.

В четверг в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента от коронавируса. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

В Норвегии по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. Кроме того, всех, кто вернулся в страну из-за пределов стран Северной Европы после 27 февраля, будут помещать на домашний карантин на 14 дней.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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