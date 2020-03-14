Песни на балконах и встречи в соцсетях. Как живут находящиеся на карантине итальянцы

Вынужденные отказаться от любого личного общения итальянцы и жители Италии сами придумывают способы социализации - поют песни вместе с соседями по балконам, коллективно хлопают медикам и ходят на аперитивы онлайн

РИМ, 14 марта. /ТАСС/. Национальный гимн прозвучал одновременно в миллионах домов в сотнях городов Италии ровно в 18:00 (20:00 мск) в пятницу. Инициатива получила распространение в социальных сетях, которые стали в момент общего карантина единственным способом общения.

Музыкальная акция продолжится в субботу одновременным включением песни в исполнении Адриано Челентано Azzurro, в воскресенье объявлено об исполнении песни Рино Гаетано Ma il cielo e sempre piu blu. Всем желающим предлагается выйти к отрытым окнам и на балконы и петь хором. Еще одна акция предусматривает коллективные аплодисменты всем медицинским работникам, которые стоят на первой линии по противостоянию новому вирусу.

At midday, Italy clapped from its windows to its doctors and nurses. A moving tribute. #Covid_19 pic.twitter.com/rmuG8sbbKo — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 14, 2020

Журналисты, несмотря на все сложности и ограничения, не перестают пунктуально информировать население Италии о ситуации. Коронавирус - практически единственная тема газет, которые продолжают выходить, и новостных выпусков. Среди не закрытых, согласно правительственному декрету, торговых точек наряду с продуктовыми магазинами и аптеками - газетные киоски, которые относят к "базовым услугам". При этом на телевидении были отменены многие ток-шоу. Закрытые еще с 8 марта музеи предлагают совершить виртуальные туры по своим залам. Среди них - ватиканские музеи, Галерея Уффици, которая выпустила сразу несколько образовательных интернет-платформ, а также миланская галерея "Брера". Жизнь в онлайне Люди, которые вынуждены отказаться от любого личного общения, в том числе с родственниками, сами придумывают, как социализироваться. Так, группы друзей организуют аперитивы (неотъемлемая итальянская традиция) и ужины, устраивая групповые видеомосты в Skype или WhatsApp. В стриминге отмечают дни рождения. Служат они и для гораздо более печальных поводов - похорон. Так, о прощании в стриминге объявили родители 17-летней девушки, умершей от менингита. Траурная церемония, на которую допускаются только самые близкие (и без службы в церкви), будет транслироваться на ее странице в Facebook. В стриминге с журналистами общаются спикеры - представители правительства и региональных властей ведут пресс-конференции в форме прямых включений, исключая личное присутствие репортеров. Неслучайно одним из немногих секторов, наряду с сельскохозяйственной отраслью и продовольственным производством, сектор коммуникаций не только не понесет ущерба, но даже увеличит свои доходы в этот период тотальной экономической катастрофы.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020