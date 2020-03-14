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Распространение коронавируса нового типа

Украина решила экстренно эвакуировать своих граждан из Италии

Пограничная служба обеспечит для таких пассажиров первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщает пресс-служба украинского кабмина.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, МИД и МВД обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сказано в сообщении.

Согласно информации, Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию, а Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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