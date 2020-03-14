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Кандидат в президенты Абхазии Бжания вернулся в республику из Москвы

Его выписали из российской больницы 11 марта, где он находился с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония"

СУХУМ, 14 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания, 11 марта выписанный из Краснодарской краевой больницы, в субботу вернулся в республику. Об этом ТАСС сообщили в предвыборном штабе Бжании.

Со 2 марта он находился в Краснодарской клинике с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония", Бжанию выписали 11 марта, и он улетел в Москву на несколько дней. Бжания тогда сообщил ТАСС, что дополнительно материалы направлены на токсикологические исследования в российские и зарубежные лаборатории, чтобы исключить либо подтвердить внешнее воздействие на его организм в момент ухудшения состояния его здоровья.

"Сегодня Аслан Георгиевич вернулся в республику из Москвы и продолжит участие в предвыборной кампании. Он чувствует себя хорошо, на границе с РФ Бжанию встречали многочисленные сторонники", - сообщил сотрудник штаба.

Бжанию на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу номер 1 из Сочи, куда он был госпитализирован 2 марта. Лидеру оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум после переезда границы Абхазии по реке Псоу. По данным Минздрава Абхазии, у Бжании диагностировали аспирационную пневмонию. В среду его выписали из больницы в Краснодаре.

Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший пост в республике претендуют три кандидата - Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, бывший глава МВД Леонид Дзапшба. Штабы всех троих кандидатов из-за госпитализации приостановили свою работу, а затем после улучшения состояния здоровья оппозиционера возобновили.

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АбхазияРоссия
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