{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Организаторы "Тотального диктанта" приостановили автопробег из Таллина в Санкт-Петербург

"Тотальное путешествие" планировалось через пять стран

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Штаб всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" заявил о приостановке автопробега "Тотальное путешествие-2020" из Таллина в Санкт-Петербург, сообщила в субботу пресс-служба проекта.

"Эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что мы вынуждены приостановить пробег здесь, в Калининграде. <...> Но мы не отменяем "Тотальное путешествие", а переносим его на осень, когда, надеемся, выправится эпидемиологическая ситуация в мире", - говорится в сообщении.

Автопробег стартовал 11 марта из Таллина, "Тотальное путешествие" планировалось через пять стран, 14 городов. Оно должно было завершиться в Санкт-Петербурге - столице акции в 2020 году.

Акция "Тотальный диктант"

Идея передачи статуса столицы "Тотального диктанта" была впервые реализована в 2018 году. В 2019 году автоколонна проехала более 13 тыс. км от Владивостока до Таллина.

"Тотальный диктант" пройдет 4 апреля, столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Сегодня проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Теги
ЭстонияРоссияАкция "Тотальный диктант"Санкт-ПетербургКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Митрополит Иларион заявил, что в храмах могут начать проверять на симптомы коронавируса
При этом РПЦ не планирует закрытия храмов и отмены служб на время пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС