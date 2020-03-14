Организаторы "Тотального диктанта" приостановили автопробег из Таллина в Санкт-Петербург

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Штаб всемирной просветительской акции "Тотальный диктант" заявил о приостановке автопробега "Тотальное путешествие-2020" из Таллина в Санкт-Петербург, сообщила в субботу пресс-служба проекта.

"Эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что мы вынуждены приостановить пробег здесь, в Калининграде. <...> Но мы не отменяем "Тотальное путешествие", а переносим его на осень, когда, надеемся, выправится эпидемиологическая ситуация в мире", - говорится в сообщении.

Автопробег стартовал 11 марта из Таллина, "Тотальное путешествие" планировалось через пять стран, 14 городов. Оно должно было завершиться в Санкт-Петербурге - столице акции в 2020 году.

Акция "Тотальный диктант"

Идея передачи статуса столицы "Тотального диктанта" была впервые реализована в 2018 году. В 2019 году автоколонна проехала более 13 тыс. км от Владивостока до Таллина.

"Тотальный диктант" пройдет 4 апреля, столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Сегодня проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.