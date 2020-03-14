Число случаев смерти от коронавируса в Швейцарии возросло до 13

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом возросло в Швейцарии до 13, а число заразившихся составило 1359. Об этом сообщила в субботу швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на власти кантона Тичино и Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

Отмечается, что в субботу "кризисный штаб" кантона Тичино, граничащего с Италией, сообщил о смерти двух пожилых людей. Они входили в группу риска, к которой швейцарские власти относят всех жителей страны старше 65 лет. Таким образом, число умерших от коронавируса в Тичино возросло до пяти, а в целом в Швейцарии - до 13 человек, указывает RTS.

По данным, которые ежедневно публикует ФУОЗ, утром в субботу случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 24 швейцарских кантонах и полукантонах из 26.

Накануне ФУОЗ сообщало о 1121 случае заражения в Швейцарии. Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом, был выявлен в стране 25 февраля.

Из-за коронавируса в Швейцарии по решению правительства до конца апреля запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. Это ограничение распространяется на лыжные станции, бассейны и музеи. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях, включая школы и вузы, введен запрет на въезд для "всех лиц, прибывающих из стран, представляющих риск". Рестораны, бары и дискотеки не имеют права принимать одновременно более 50 посетителей. В целях рационального использования возможностей лечебных учреждений в стране кантональные власти обязаны регулярно информировать федеральный Берн о санитарной ситуации на местах, и в частности - о наличии мест в больницах и использовании аппаратуры для поддержания искусственного дыхания.