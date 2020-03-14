{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число случаев смерти от коронавируса в Швейцарии возросло до 13

Количество заразившихся в стране составляет 1359 человек

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом возросло в Швейцарии до 13, а число заразившихся составило 1359. Об этом сообщила в субботу швейцарская телекомпания RTS со ссылкой на власти кантона Тичино и Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Отмечается, что в субботу "кризисный штаб" кантона Тичино, граничащего с Италией, сообщил о смерти двух пожилых людей. Они входили в группу риска, к которой швейцарские власти относят всех жителей страны старше 65 лет. Таким образом, число умерших от коронавируса в Тичино возросло до пяти, а в целом в Швейцарии - до 13 человек, указывает RTS.

По данным, которые ежедневно публикует ФУОЗ, утром в субботу случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 24 швейцарских кантонах и полукантонах из 26.

Накануне ФУОЗ сообщало о 1121 случае заражения в Швейцарии. Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом, был выявлен в стране 25 февраля.

Из-за коронавируса в Швейцарии по решению правительства до конца апреля запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. Это ограничение распространяется на лыжные станции, бассейны и музеи. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях, включая школы и вузы, введен запрет на въезд для "всех лиц, прибывающих из стран, представляющих риск". Рестораны, бары и дискотеки не имеют права принимать одновременно более 50 посетителей. В целях рационального использования возможностей лечебных учреждений в стране кантональные власти обязаны регулярно информировать федеральный Берн о санитарной ситуации на местах, и в частности - о наличии мест в больницах и использовании аппаратуры для поддержания искусственного дыхания.

Теги
ИталияШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Школьники Петербурга с 16 марта смогут перейти на удаленное обучение из-за коронавируса
Председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева отметила, что город готов обеспечить дистанционное обучение любых классов в любом количестве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС