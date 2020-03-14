Россияне, получившие визы до 15 марта, смогут посетить Оман после медосмотра

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Граждане России, получившие туристические визы в Оман до 15 марта, могут использовать их для въезда в султанат после прохождения медосмотра. Об этом сообщает в субботу посольство РФ в Омане.

Как пояснили в дипмиссии, ранее власти Омана приняли решение о временной приостановке выдачи туристических виз (как электронных, так и при въезде в султанат) для всех иностранных граждан в качестве шага по противодействию коронавирусу. Данная мера вводится с 15 марта сроком на 30 дней.

"Граждане Российской Федерации, уже имеющие действительные туристические визы, полученные до 15 марта 2020 года, смогут воспользоваться ими для въезда в cултанат после прохождения соответствующего медицинского осмотра перед пересечением оманской границы", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на официальном сайте.

В дипмиссии указали, что "пассажирам, прибывающим в Оман из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана и Египта будет отказано во въезде вне зависимости от типа имеющейся визы".