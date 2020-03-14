{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Россияне, получившие визы до 15 марта, смогут посетить Оман после медосмотра

Ранее власти Омана приняли решение о временной приостановке выдачи туристических виз для всех иностранных граждан

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Граждане России, получившие туристические визы в Оман до 15 марта, могут использовать их для въезда в султанат после прохождения медосмотра. Об этом сообщает в субботу посольство РФ в Омане.

Как пояснили в дипмиссии, ранее власти Омана приняли решение о временной приостановке выдачи туристических виз (как электронных, так и при въезде в султанат) для всех иностранных граждан в качестве шага по противодействию коронавирусу. Данная мера вводится с 15 марта сроком на 30 дней.

"Граждане Российской Федерации, уже имеющие действительные туристические визы, полученные до 15 марта 2020 года, смогут воспользоваться ими для въезда в cултанат после прохождения соответствующего медицинского осмотра перед пересечением оманской границы", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на официальном сайте.

В дипмиссии указали, что "пассажирам, прибывающим в Оман из КНР, Республики Корея, Италии, Ирана и Египта будет отказано во въезде вне зависимости от типа имеющейся визы".

Теги
ОманРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Великобритании число жертв коронавируса выросло до 21
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС