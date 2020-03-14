Результаты теста на коронавирус премьера Армении и его супруги оказались отрицательным

ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Результаты теста на коронавирус, который сдавали премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян, показали отрицательный результат. Об этом в субботу сообщил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook сам председатель армянского правительства.

"Ответы - отрицательные, нет повода для беспокойства", - отметил Пашинян.

Премьер Армении и его супруга решили самоизолироваться и пройти тест на коронавирус после того, как Анна Акопян побывала в Бразилии.

В закавказской республике к настоящему времени выявлено 18 случаев заражения коронавирусом, более 200 граждан находятся в карантине.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.