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Распространение коронавируса нового типа

Власти Литвы не видят оснований для введения чрезвычайного положения из-за коронавируса

Однако, по словам премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса необходимо ввести режим общенационального карантина

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Власти Литвы не считают целесообразным вводить в стране режим чрезвычайного положения. Об этом заявил в субботу премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис после экстренного совещания кабмина.

"Правительство не видит оснований для введения чрезвычайного положения. Действующий режим чрезвычайной ситуации, который Литва в общенациональном масштабе объявила (26 февраля - прим. ТАСС) первой в Европе, в настоящих условиях достаточен", - сказал он.

Тем не менее, по его словам, кабмин "считает необходимым ввести режим общенационального карантина" с понедельника.

При режиме карантина применяются жесткие административные меры в отношении тех, кто игнорирует требования санитарной безопасности. Для контроля разрешается использовать полицию. Те, кто в результате безответственного игнорирования карантинных мер заразит других, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Впервые в Литве коронавирус был выявлен 28 февраля у 39-летней жительницы города Шяуляй, которая побывала в итальянском городе Верона. На субботу установлено восемь инфицированных.

Теги
ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
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