Прокуратура проверяет, как содержатся музеи и памятники периода ВОВ в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Прокуратура Ленинградской области проводит проверку содержания всех памятников и музеев, а также воинских захоронений периода Великой Отечественной войны, расположенных на территории региона. В частности, проверятся информация о разрушении областного музея "Дорога жизни", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По поручению прокурора Ленинградской области на территории региона проводится проверка исполнение требований действующего законодательства при содержании всех памятников и музеев, и воинских захоронений периода Великой отечественной войны, в том числе будет проведена проверка по информации о разрушении музея "Дорога жизни", - отметила собеседница агентства.

Музей "Дорога жизни" (филиал Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) находится в поселке Коккорево Всеволожского района Ленингрдской области в одноэтажном деревянном здании бывшей школы. Там представлены многочисленные документы, личные вещи участников "Дороги жизни", фотографии, средства связи, предметы военного быта и многое другое. На здании экспозиции установлена мемориальная доска.

Коллекция Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда включает более 53,8 тыс. музейных предметов и 18 тыс. экземпляров книжных изданий. Значительная ее часть собрана благодаря жителям Ленинграда - Санкт-Петербурга, подарившим музею личные вещи и материалы семейных архивов.