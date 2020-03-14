Майкл Пенс заявил, что не против сделать тест на коронавирус

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс был бы рад сделать тест на наличие у него коронавируса, хотя симптомов COVID-19 у него нет. Об этом он рассказал журналистам в субботу, выступая на брифинге в Белом доме.

По словам Пенса, по состоянию на вечер пятницы ни у него, ни у его супруги Карен "не было симптомов или обстоятельств, которые сделали бы необходимым проведение тестирования". "Я поговорю с медиком Белого дома сразу после брифинга, я и госпожа Пенс будем более чем рады пройти тест", - сказал он.

Трамп на той же пресс-конференции ранее сообщил, что уже прошел тестирование и ожидает его результатов.