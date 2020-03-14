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Распространение коронавируса нового типа

В Словении зафиксировали первую смерть от заболевания, вызванного коронавирусом

Пожилой житель города Метлика скончался в субботу, 14 марта

ЛЮБЛЯНА, 14 марта. /ТАСС/. Пожилой житель словенского города Метлика, госпитализированный в клинический центр в Любляне из-за коронавируса нового вида, умер в субботу. Об этом сообщило Словенское агентство печати.

Первый случай заражения новым коронавирусом на территории Словении был выявлен 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 181. Ранее словенские власти объявили о действии режима эпидемии и прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Италией. Начиная со среды пересечь словенско-итальянскую границу можно лишь через шесть погранпереходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли. В РФ зарегистрировано 59 случаев заражения.

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СловенияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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