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Российское историческое общество проведет выездное заседание в Ульяновске в ленинские дни

В нем примет участие 31 доктор наук
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© Наталья Хороших/ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Выездное заседание правления Российского исторического общества запланировано в Ульяновске в дни празднования 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Об этом сообщил в субботу руководитель Центра развития истории и культуры региона автономной некоммерческой организации "Центр стратегических исследований Ульяновской области" Сергей Прокопенко на совещании, посвященном подготовке к юбилейным мероприятиям.

"В рамках форума (Международный форум историков, философов и публицистов) будет выездное заседание правления Российского исторического общества, это впервые в истории. <…> Мы предлагаем [на заседании] поставить точку в обсуждении концепции экспозиции Ленинского мемориала", - сказал он.

Прокопенко добавил, что в юбилейных мероприятиях примет участие большое число ученых. "Мы привезем сюда звездный состав - 31 доктор наук, 19 кандидатов", - уточнил он.

В программе мероприятий будет организована презентация книг, выставки, дискуссии. "Определены основные площадки. Это Дворец книги, Ленинский мемориал, Дом Гончарова", - пояснил Прокопенко.

Главные памятные мероприятия по случаю 150-летия со дня рождения Владимира Ленина (1870-1924) пройдут в Ульяновске в апреле 2020 года. В эти дни запланированы Большое историческое собрание, Международный форум историков, философов и публицистов, XVII Межрегиональная историко-архивная конференция "Люди в эпохах, эпохи - в людях".

Революционер, основатель Советского государства Владимир Ульянов (Ленин) родился в Симбирске (ныне Ульяновск). В октябре 1917 года (25-26 октября по старому стилю) возглавил вооруженный переворот в Петрограде, который привел к свержению Временного правительства. С 1917 до 1924 года Ленин возглавлял советское правительство, которое с 30 октября 1922 года руководило СССР - первым социалистическим государством, провозглашенным на большей части бывшей Российской империи и просуществовавшим до 1991 года.

Теги
РоссияУльяновская область
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