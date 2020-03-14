Первая заразившаяся коронавирусом жительница Литвы выздоровела и выписана домой

ВИЛЬНЮС, 14 марта. /ТАСС/. Жительница города Шяуляй, у которой первой в Литве было установлено заражение коронавирусом, выздоровела и выписана домой. Об этом в субботу сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции после экстренного совещания правительства премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис.

"На фоне тревожных сообщений есть и положительная новость: пациентка, которая была в Литве первой инфицированной коронавирусом, выписана из больницы", - сказал он.

Впервые в Литве коронавирус был выявлен 28 февраля у жительницы города Шяуляй, которая побывала в итальянском городе Верона.

11 марта Минздрав республики сообщил о двух новых случаях: вирус был обнаружен у супругов 35 лет и 40 лет из Каунаса, которые в течение недели находились на севере Италии, где катались на лыжах. Они госпитализированы.

Еще о трех случаях власти сообщили 13 марта: вирус был обнаружен в Вильнюсе у гражданки Испании, в Каунасе - у вернувшегося из Италии мужчины, в Клайпеде - у вернувшейся с Канарских островов женщины. В субботу подтвердились два исследования на коронавирус у вернувшегося из Италии мужчины среднего возраста и у побывавшего в Дании студента из города Кретинга. И тот, и другой находятся под наблюдением врачей.