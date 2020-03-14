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Распространение коронавируса нового типа

Премьер Польши назвал категории иностранцев с правом въезда в страну после закрытия границ

Исключение касается супругов или детей граждан Польши, обладателей "карты поляка", иностранцев с разрешением на работу и право пребывания

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Польскую границу смогут пересечь в ближайшие 10 дней только некоторые категории иностранных граждан. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, касаясь деталей вводимых республикой из-за коронавируса ограничений на границах.

"Введенные нами ограничения создают сложности для граждан нашей страны и иностранцев. Мы закрываем границы для вируса, но хотим, чтобы желающие вернуться в Польшу могли это сделать", - сказал он.

"По отношению к иностранцам у нас простые критерии", - подчеркнул глава правительства, указав, что исключение касается супругов или детей граждан Польши, обладателей "карты поляка" (документ, подтверждающий польское происхождение и предоставляющий ряд льгот - прим. ТАСС), иностранцев с разрешением на работу и право пребывания.

"Для всех граждан Польши и иностранцев перечисленных категорий мы хотим обеспечить возможность возвращения, особенно для тех, кто находится в отдаленных регионах", - указал Моравецкий, информировав, что крупнейшая польская авиакомпания LOT ("Лот") организует специальные рейсы из США, Великобритании, Кипра, Мальты и ряда других точек мира. По словам премьера, на эти рейсы нужно записаться на сайте авиакомпании.

 

Без журналистов

 

Пресс-конференция премьера Польши впервые состоялась в субботу без участия журналистов и транслировалась по телевидению и в интернете. Как сообщили в Информационной службе правительства, такой формат теперь будет практиковаться регулярно. Вопросы журналисты могут заранее направлять на специально созданную электронную почту.

Коронавирус в Польше

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 93. Два человека умерли. По последним данным, сейчас в больницах находится 526 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение, более 4,4 тыс. находятся в условиях домашнего карантина.

Власти республики приняли решение ввести особое положение эпидемиологической угрозы, закрыть все государственные границы и не пускать в страну иностранцев без уважительной причины, отправляя всех приезжающих из-за границы на 14-дневный карантин. Отменены все массовые мероприятия, гражданам запрещено собираться в группы численностью более 50 человек. Это касается маршей, демонстраций, религиозных и политических собраний. В период с 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры. Закрылись представительства многих компаний и государственных служб.

С субботы все рестораны, кафе, клубы, бары и казино закрыты для посетителей, но могут предлагать клиентам еду и напитки на вынос. Закрыты также все торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Магазины, расположенные вне крупных торговых галерей, работают. Закрывать отдельные города и ограничивать передвижение внутри страны правительство пока не планирует.

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ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
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