В ЮАР количество зараженных коронавирусом достигло 38

ПРЕТОРИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе объявил в субботу о выявленных в последние сутки на территории страны 14 новых случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.

"Общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Южно-Африканской Республике 38 человек", - цитирует министра новостная служба "Ньюс24".

Самому молодому заболевшему 14 лет, он прибыл в ЮАР из поездки в США. При этом большинство инфицированных вернулись на родину из путешествий в страны Европы.

Звелини Мкизе объявил, что президент ЮАР Сирил Рамапоса распорядился созвать 15 марта экстренное заседание кабинета министров в связи с растущим количеством случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. "На данной встрече будут рассматриваться действия по борьбе в стране со вспышкой коронавируса", - подчеркнул министр.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли.