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Распространение коронавируса нового типа

Два первых случая заражения коронавирусом выявлены на Сейшельских островах

Заболевшие находятся на карантине

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Республики Сейшельские Острова подтвердили два первых случая заражения коронавирусом нового типа в стране. Об этом сообщило в субботу Сейшельское информационное агентство.

"Утром мы установили, что два гражданина Сейшел, которые прибыли 11 февраля из Италии, контактировали с человеком, у которого был выявлен коронавирус", - заявил представитель Минздрава Джуд Гедеон. В данный момент заболевшие находятся на карантине в одной из больниц.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

Теги
Сейшельские ОстроваРаспространение коронавируса нового типа
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