Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ЦАР

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом в субботу со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщило агентство Reuters.

По его данным, инфицированным оказался 74-летний гражданин Италии, недавно прибывший в страну из Милана. Отмечается, что первые симптомы заболевания у проживающего в ЦАР пациента начали проявляться 8 марта, однако он не обращался в органы здравоохранения вплоть до 13 марта.

Информации о текущем состоянии больного не приводится.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.