В Израиле число заразившихся коронавирусом выросло за сутки на 50 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Израиле достигло 193, увеличившись за сутки на 50 человек. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения.

По его данным, состояние двух заболевших оценивается как тяжелое, четыре человека выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.

В субботу вечером исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телеобращения сообщил, что власти страны намерены применять для отслеживания больных и находящихся на карантине технологии, "которые ранее использовались в борьбе с терроризмом". "Мы в состоянии воевать с невидимым противником, а вирус невидим, и это - война", - подчеркнул он, отметив, что намерен вынести вопрос о применении этих технологий на обсуждение кабинета в воскресенье. Нетаньяху также призвал сограждан "делать все, чтобы не заражаться и не заражать", в частности мыть руки и соблюдать дистанцию в 2 метра.

Израильская государственная радиостанция "Кан" проинформировала в субботу, что власти страны решили ограничить деятельность кафе и ресторанов доставкой еды, закрыть спортклубы и магазины, кроме продовольственных и аптек. Нетаньяху заверил, что "нехватки товаров и лекарств нет, супермаркеты продолжат работать". "Нет причины для ажиотажа", - добавил он.

Израиль с 12 марта запретил мероприятия с участием более 100 человек. С 13 марта на неопределенный срок из-за распространения коронавируса были закрыты школы. Согласно указанию властей, с 12 марта каждый прибывший иностранец обязан проходить двухнедельный карантин. С 9 марта это требование действует в отношении возвращающихся домой израильтян.