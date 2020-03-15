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Распространение коронавируса нового типа

Марокко приостанавливает пассажирское авиасообщение более чем с 20 странами

В стране также временно приостановлена работа школ, университетов и других учебных заведений

РАБАТ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Марокко приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение более чем с 20 странами на фоне распространения коронавируса нового вида. Об этом говорится в коммюнике министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, которое в субботу вечером цитирует информационное агентство Магриб Араб Пресс.

"В рамках принятия профилактических мер против распространения коронавируса марокканские власти решили приостановить до нового распоряжения пассажирское авиасообщение с рядом стран", - указано в документе. В нем перечислена 21 страна - Австрия, Бахрейн, Бразилия, Греция, Дания, Египет, Иордания, Канада, Ливан, Мавритания, Мали, Нигер, Норвегия, ОАЭ, Оман, Сенегал, Тунис, Турция, Швейцария, Швеция и Чад.

Ранее власти королевства в целях предотвращения распространения коронавируса приостановили пассажирское сообщение с целым рядом государств, включая Испанию, Нидерланды, Китай, Португалию, Францию и т. д.

В Марокко временно приостановлена работа школ, университетов и других учебных заведений. Введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта. С тех пор, по официальным данным, заразились почти два десятка человек, включая министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один человек умер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.

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МароккоРаспространение коронавируса нового типа
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