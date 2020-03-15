В Сиэтле на время запретили выселять людей, ставших неплательщиками из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Мораторий на принудительное выселение людей, не способных оплачивать аренду жилья из-за последствий распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, установлен на 30 дней в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте мэра Сиэтла Дженни Деркан.

"Мэр Дженни Деркан подписала исполнительный указ о введении временного моратория на принудительные выселения, который позволит семьям Сиэтла не лишаться их домов в результате последствий пандемии. Временный мораторий вступает в силу в городе Сиэтле немедленно и распространяется на любые принудительные действия, касающиеся неоплаты жилья. Съемщикам жилья надлежит продолжать платить арендную плату в случае наличия такой возможности, а также проработать с арендодателями план дальнейших платежей на период финансовых трудностей", - говорится в сообщении.

Указ действителен на предстоящие 30 дней. Документ также запрещает арендодателям взимать дополнительные средства за просрочку арендной платы. Мэр Сиэтла разрешила тем неплательщикам, которые уже попали под суд, использовать указ для отстаивания своих интересов. Градоначальник обосновала свое решение тем, что президент США Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Палата представителей Конгресса США в ночь на субботу приняла программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Инициативу поддержали 363 конгрессмена, против высказались 40 законодателей. В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания.

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США в пятницу предложила ведущим операторам телефонной связи в течение 60 дней не отключать потребителей, не способных оплачивать услуги связи из-за коронавируса. Как передает в субботу газета The New York Times, эту инициативу поддержали AT&T, Comcast и десятки других компаний. ФКС предложила также на два месяца бесплатно открыть Wi-Fi во всех публичных местах и не штрафовать за просрочку в оплате интернета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли. По данным телекомпании Си-эн-эн, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2430, умерли 50 человек.