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Распространение коронавируса нового типа

CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,6 тыс.

Умерли 56 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 2655, умерли 56 человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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Телекомпания ранее в субботу информировала о 2430 случаях заражения и 50 умерших.

Как отмечает CNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2655 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.

Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета властям городов и штатов на борьбу с распространением вируса. Количество штатов, в которых введен режим ЧС, достигло 32. Последним стал Миссисипи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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