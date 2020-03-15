США сообщили о заражении коронавирусом американского солдата

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус обнаружен у американского солдата, проходящего службу в штаб-квартире Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США в Штутгарте в Германии. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в субботу на сайте командования.

В заявлении отмечается, что военнослужащий на данный момент изолирован в месте проживания. Руководство запустило процедуру установления личности всех, с кем контактировал инфицированный в последние две недели.

В ВС также заверили, что штаб принимает все соответствующие меры, чтобы не допустить распространения инфекции в рядах командования.

По последним данным, в Германии новым коронавирусом заражены более 4 тыс. человек, восемь скончались.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 140 тысяч человек, более 5 тысяч умерли.