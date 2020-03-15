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Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья подготовили больницы к приему на случай распространения COVID-19

Как сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, в медицинских учреждениях насчитывается более 2 тыс. коек, а также 632 изолированных инфекционных бокса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья подготовили достаточное количество коек в медицинских учреждениях на случай распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"У нас достаточное количество инфекционных коек - более 2 тыс., 632 изолированных инфекционных бокса, в которых около тысячи коек", - сказала Стригункова в видеообращении, опубликованном на станице в Instagram Минздрава региона.

Она добавила, что составлен план по организации дополнительных мест на случай распространения коронавируса. По ее словам, все пятеро выявленных заразившихся находятся в изолированных боксах, их состояние удовлетворительное. Также изолировали еще 10 человек, диагнозы которых показались врачам подозрительными. Результаты будут готовы в ближайшее время, в настоящий момент все они в удовлетворительном состоянии, температуры нет.

Режим повышенной готовности введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с более чем 5 тыс. участников. Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 тыс. человек рекомендуется воздержаться от их проведения на территории региона. Кроме того, организаторы должны уведомлять о проведении массовых мероприятий Управлению Роспотребнадзора по Московской области. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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