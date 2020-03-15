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Распространение коронавируса нового типа

За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек

1370 выздоровели и 10 человек умерли

ТАСС, 15 марта. Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом сообщил в воскресенье Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

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По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80844 человек, выздоровели 66911, умерли 3199.

Как проинформировал комитет, в провинции Хубэй за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения, все они зафиксированы в ее административном центре - городе Ухань, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 10 (все они зарегистрированы в Ухане), до 3085. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 54278.

14 марта комитет сообщил об 11 зараженных, 1430 выздоровевших и 13 случаях смерти за сутки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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