Российские военные привезли продукты и канцелярские принадлежности в школу на севере Сирии

ЭЛЬ-КАМЫШЛЫ /Сирия/, 15 марта. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в школе города Эль-Камышлы в провинции Хасеке на севере Сирии. Детям привезли продуктовые наборы и канцелярские принадлежности, сообщил журналистам офицер ЦПВС Олег Гаврилов.

"На территории сирийского Заевфратья ЦПВС проводит акцию по результатам мониторинга гуманитарной обстановки комендантами постконфликтного урегулирования", - рассказал он.

Российские военные привезли в местную школу продуктовые наборы, портфели с канцелярскими принадлежностями. "Дети радостно, с волнением воспринимают, некоторые говорят: "Спасибо". Другие, не зная языка, показывают знаки уважения и благодарности", - отметил офицер.

Местные школы продолжают принимать детей беженцев, хотя классы переполнены, учителей не хватает. "У нас непростая ситуация, школ не хватает. Но по распоряжению губернатора мы принимаем всех детей, которые бегут из мест боевых действий. И будем принимать дальше", - сказал российским журналистам директор школы Максуд Сахим.

По словам местных жителей, в город прибыло множество беженцев из зоны боевых действий, в том числе из провинции Алеппо. Ученица 6-го класса Хадижа Мухаммед Шафим с ужасом вспоминает те дни. "В Алеппо было страшно. Стреляли, я видела, как люди умирали. Мы так больше не могли", - поделилась она.