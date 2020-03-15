{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Якутские лыжники посвятили переход протяженностью 1,3 тыс. км 75-летию Победы

Жители региона намерены повторить маршрут якутян, которые в февральские морозы в 1942 году добрались из Кюсюр до призывного пункта в Нюрбе

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Уроженцы Булунского района Якутии начали лыжный переход из села Кюсюр в город Нюрба Нюрбинского района, протяженность которого составляет около 1,3 тыс. км. Лыжники посвятили свой переход 75-летию Победы, таким образом, они повторят маршрут якутян, которые в февральские морозы в 1942 году добрались из Кюсюр до призывного пункта в Нюрбе с целью попасть на фронт. Об этом сообщил ТАСС руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Управление физической культуры и массового спорта" Арнольд Мохов.

2020 год объявлен в Якутии Годом патриотизма. Лыжный переход приурочен к 90-летию со дня образования Булунского района Якутии. В рамках этого юбилея в Якутии уже стартовали экстремальный трек-квест на внедорожниках "Кубок льда - 2020" и лыжный переход по маршруту Якутск - Тикси (поселок в Булунском районе).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Булунского района, якутские лыжники выдвинулись из села Кюсюр в воскресенье. "В годы войны жители арктических районов в Якутии освобождались от призыва в армию. Несмотря на это, многие якутяне шли на фронт добровольцами. Были случаи, что они совершали лыжные переходы, чтобы добраться до ближайшего военкомата. В честь такого перехода и проходит мероприятие. Стартовали семь человек. Руководителем перехода является Дмитрий Горохов, ветеран спорта, уроженец Булунского района. Точная дата финиша неизвестна, многие факторы зависят от климатических условий. По плану - с 15 марта по 10 апреля 2020 года", - сказал Мохов.

В 1942 году группа рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским проделала путь от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе с целью попасть на фронт. За 35 дней добровольцы преодолели по бездорожью на лыжах тундру, тайгу и горные перевалы.

Отмечается, что этот маршрут будет реализован впервые. Он проложен по территории пяти районов Якутии: Булунскому, Жиганскому, Вилюйскому, Верхневилюйскому и Нюрбинскому. В команду включены опытные лыжники, которые раньше участвовали в подобных переходах. По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в селе Кюсюр температура воздуха составляет минус 30 градусов, штиль.

Семен Сюльский, под руководством которого добровольцы добрались до призывного пункта, был направлен на Северо-Западный фронт. Воевал под Ржевом, Старой Руссой и Великими Луками. На Курской Дуге был тяжело ранен и попал в плен. После побега он воевал в составе партизанского отряда "Буревестник" на Украине. После соединения партизанского отряда с линейными войсками боец I Украинского фронта Сюльский прошел с боями от Украины до Праги. В дальнейшем переехал на Украину. Сюльский написал книгу "В Савранских лесах" о более чем 70 партизанах.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
До 41 возросло число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике
Еще 155 человек врачи проверяют на наличие заболевания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС