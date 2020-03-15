Якутские лыжники посвятили переход протяженностью 1,3 тыс. км 75-летию Победы

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Уроженцы Булунского района Якутии начали лыжный переход из села Кюсюр в город Нюрба Нюрбинского района, протяженность которого составляет около 1,3 тыс. км. Лыжники посвятили свой переход 75-летию Победы, таким образом, они повторят маршрут якутян, которые в февральские морозы в 1942 году добрались из Кюсюр до призывного пункта в Нюрбе с целью попасть на фронт. Об этом сообщил ТАСС руководитель государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) "Управление физической культуры и массового спорта" Арнольд Мохов.

2020 год объявлен в Якутии Годом патриотизма. Лыжный переход приурочен к 90-летию со дня образования Булунского района Якутии. В рамках этого юбилея в Якутии уже стартовали экстремальный трек-квест на внедорожниках "Кубок льда - 2020" и лыжный переход по маршруту Якутск - Тикси (поселок в Булунском районе).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Булунского района, якутские лыжники выдвинулись из села Кюсюр в воскресенье. "В годы войны жители арктических районов в Якутии освобождались от призыва в армию. Несмотря на это, многие якутяне шли на фронт добровольцами. Были случаи, что они совершали лыжные переходы, чтобы добраться до ближайшего военкомата. В честь такого перехода и проходит мероприятие. Стартовали семь человек. Руководителем перехода является Дмитрий Горохов, ветеран спорта, уроженец Булунского района. Точная дата финиша неизвестна, многие факторы зависят от климатических условий. По плану - с 15 марта по 10 апреля 2020 года", - сказал Мохов.

В 1942 году группа рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским проделала путь от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе с целью попасть на фронт. За 35 дней добровольцы преодолели по бездорожью на лыжах тундру, тайгу и горные перевалы.

Отмечается, что этот маршрут будет реализован впервые. Он проложен по территории пяти районов Якутии: Булунскому, Жиганскому, Вилюйскому, Верхневилюйскому и Нюрбинскому. В команду включены опытные лыжники, которые раньше участвовали в подобных переходах. По данным якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в селе Кюсюр температура воздуха составляет минус 30 градусов, штиль.

Семен Сюльский, под руководством которого добровольцы добрались до призывного пункта, был направлен на Северо-Западный фронт. Воевал под Ржевом, Старой Руссой и Великими Луками. На Курской Дуге был тяжело ранен и попал в плен. После побега он воевал в составе партизанского отряда "Буревестник" на Украине. После соединения партизанского отряда с линейными войсками боец I Украинского фронта Сюльский прошел с боями от Украины до Праги. В дальнейшем переехал на Украину. Сюльский написал книгу "В Савранских лесах" о более чем 70 партизанах.