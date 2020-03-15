Доступ в заксобрание штата Нью-Йорк ограничен из-за диагноза у двух законодателей

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Здание законодательного собрания (парламента) американского штата Нью-Йорк в городе Олбани решено закрыть для широкой публики в связи с тем, что у двух избранников народа диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Об этом сообщил в субботу губернатор штата Эндрю Куомо.

"К сожалению, двум коллегам в заксобрании Элен Вайнстин и Чарльзу Бэррону поставлен диагноз COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). Я надеюсь, что они поправятся скоро. Заксобрание в Капитолии из предосторожности будет закрыто для визитеров с завтрашнего дня", - написал губернатор.

Он обратил внимание на то, что оба упомянутых выше законодателя "по различным причинам отсутствовали в Олбани с начала марта". Куомо обещал, что анализы на предмет выявления коронавируса будут взяты у всех членов и сотрудников заксобрания Нью-Йорка, контактировавших с Вайнстин и Бэрроном.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США с 2655 до 2816, умерли 58 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.

Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тыс. умерли.