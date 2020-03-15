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Распространение коронавируса нового типа

Австралия вводит требование 14-дневной изоляции для всех въезжающих в страну

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Австралии ввели новые меры для защиты страны от распространения коронавируса. Как сообщил в воскресенье премьер-министр Скотт Моррисон, с понедельника все въезжающие на территорию государства должны принять меры к самоизоляции на 14 дней.

"Все приезжающие в Австралию из-за границы будут обязаны принять меры к самоизоляции на 14 дней. Это очень важно", - подчеркнул Моррисон. Он отметил, что решение правительства продиктовано широким распространением вируса во многих странах и тем, что побывавшие там люди могут стать источниками инфекции в Австралии.

Дополнительные ограничения вводятся с полуночи воскресенья и для круизных судов с иностранными портами приписки. По словам премьера, все морские порты государства будут закрыты для зарубежных пассажирских лайнеров на следующие 30 дней.

Также в ходе своего выступления глава правительства призвал австралийцев "сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра и избегать рукопожатий и объятий". "Я хочу, чтобы австралийцы жили обычной жизнью, но необходимо полагаться на здравый смысл и воздерживаться от близких контактов", - сказал Моррисон.

На территории Австралии были зарегистрированы более 250 случаев заражения новым коронавирусом. Диагноз первого пациента подтвердился 28 февраля. К настоящему моменту 23 человека излечились от вирусной инфекции, трое умерли. Граница Австралии в данный момент закрыта для всех въезжающих с территории Китая, Южной Кореи и Ирана.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.

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АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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