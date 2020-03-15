{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Собянин: власти Москвы сообщают жителям обо всех случаях заражения коронавирусом в городе

Это позволяет оперативно выявить круг общения инфицированных и локализовать ситуацию, отметил мэр города

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Москвы немедленно сообщают жителям обо всех новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией, что позволяет оперативно выявить круг общения инфицированных и локализовать ситуацию. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы сами заинтересованы [в том, чтобы] немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания, чтобы выявить ближайший круг общения и быстрее локализовать ситуацию, а без информирования граждан это невозможно. Мы немедленно сообщаем обо всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили гражданам о том, что происходит", - сказал Собянин.

Он заявил, что слухи о том, что в Москве больше инфицированных, чем официально объявлено, не соответствуют действительности. "Видимо, политики хотят "погреться" на этой теме", - добавил градоначальник.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве на сегодняшний день значительно лучше, чем в большинстве других городов мира, где случаи заражения исчисляются сотнями и тысячами. "Для паники нет никаких причин, город работает в нормальном режиме. Работает транспорт, предприятия, организации. Нужно относиться к этому спокойно, но быть бдительным", - сказал мэр.

Он отметил, что все контактировавшие с заразившимися находятся под контролем, за их состоянием следят врачи, у них взяты соответствующие анализы. Здравоохранение Москвы переведено на усиленный режим работы, больницы подготовлены к работе с внебольничной пневмонией. "Речь не столько о заразившихся коронавирусом, сколько вообще о больных пневмонией, чтобы убедиться, что человеку оказана вся необходимая медпомощь", - пояснил Собянин.

Он поблагодарил врачей за профессиональную работу и призвал москвичей внимательно соблюдать рекомендации специалистов: побывавших за границей оставаться в домашней изоляции, сообщать на горячую линию о случаях нарушения режима и не допускать на работу тех, кто должен быть на карантине.

О ситуации с коронавирусом

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за прошедшие сутки. В том числе девять новых случаев инфекции было подтверждено в Москве. Таким образом, в столице число заражений составляет 33.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Кузбассе выявили девять человек после контакта с возможными носителями коронавируса
Первый тест на коронавирус у четверых жителей региона, которые контактировали с заразившимися, показал отрицательный результат, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС