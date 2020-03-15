Собянин: власти Москвы сообщают жителям обо всех случаях заражения коронавирусом в городе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Москвы немедленно сообщают жителям обо всех новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией, что позволяет оперативно выявить круг общения инфицированных и локализовать ситуацию. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы сами заинтересованы [в том, чтобы] немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания, чтобы выявить ближайший круг общения и быстрее локализовать ситуацию, а без информирования граждан это невозможно. Мы немедленно сообщаем обо всех случаях, которые подтверждены соответствующими лабораториями Роспотребнадзора. Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили гражданам о том, что происходит", - сказал Собянин.

Он заявил, что слухи о том, что в Москве больше инфицированных, чем официально объявлено, не соответствуют действительности. "Видимо, политики хотят "погреться" на этой теме", - добавил градоначальник.

Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве на сегодняшний день значительно лучше, чем в большинстве других городов мира, где случаи заражения исчисляются сотнями и тысячами. "Для паники нет никаких причин, город работает в нормальном режиме. Работает транспорт, предприятия, организации. Нужно относиться к этому спокойно, но быть бдительным", - сказал мэр.

Он отметил, что все контактировавшие с заразившимися находятся под контролем, за их состоянием следят врачи, у них взяты соответствующие анализы. Здравоохранение Москвы переведено на усиленный режим работы, больницы подготовлены к работе с внебольничной пневмонией. "Речь не столько о заразившихся коронавирусом, сколько вообще о больных пневмонией, чтобы убедиться, что человеку оказана вся необходимая медпомощь", - пояснил Собянин.

Он поблагодарил врачей за профессиональную работу и призвал москвичей внимательно соблюдать рекомендации специалистов: побывавших за границей оставаться в домашней изоляции, сообщать на горячую линию о случаях нарушения режима и не допускать на работу тех, кто должен быть на карантине.

О ситуации с коронавирусом

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за прошедшие сутки. В том числе девять новых случаев инфекции было подтверждено в Москве. Таким образом, в столице число заражений составляет 33.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.