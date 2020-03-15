Вылетающих из Манилы будут пропускать в аэропорт за 12 часов до вылета

ТАСС, 15 марта. Посольство РФ на Филиппинах сообщило в воскресенье, что вылетающих из Манилы лиц будут пропускать в международный аэропорт за 12 часов до вылета при наличии билетов.

"Вниманию росграждан, вылетающих из Манилы! По информации местных властей, пропуск в международный аэропорт Манилы будет осуществляться при наличии подтверждающих документов о вылете (авиабилетов) за 12 часов до указанного в документе времени", - отмечается в заявлении российского диппредставительства в Twitter.

12 марта президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о приостановке транспортного сообщения столичного региона с остальной страной для сдерживания распространения коронавируса. Меры включают в себя приостановку внутренних перевозок по суше, воздуху и морю в столичный регион и из него. Кроме того, было объявлено о введении на месяц ночного комендантского часа в Маниле, где проживают более 12 млн человек. По информации местных властей, полиция не будет задерживать тех, кого увидит на улице с 20:00 до 05:00, а просто посоветует им идти домой.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Филиппин, в стране подтверждено 111 случаев заражения новым коронавирусом. 98 человек находятся в больницах. Пять человек были выписаны, восемь умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. 14 марта в РФ был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.