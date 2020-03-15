Генпрокуратура предлагает подумать о создании центра по сбору данных о киберпреступности

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура на фоне роста в стране киберпреступности предлагает подумать о создании центра сбора данных о киберпреступлениях. Об этом ТАСС сообщили в российском надзорном ведомстве, отвечая на запрос агентства.

Повышение результативности раскрытия киберпреступлений, отметили в Генпрокуратуре, требует внедрения новых методов в работу правоохранительных органов, технического переоснащения и качественно нового уровня подготовки специалистов. "Определенный интерес может представлять опыт зарубежных стран по созданию специализированных центров сбора и анализа информации о данной категории правонарушений (США, Великобритания, Казахстан и др.)", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, необходима информационно-просветительская деятельность по максимально возможному донесению до широких слоев населения сведений об угрозе со стороны мошенников в интернете. "Эти меры профилактического характера могут заметно сузить поле для преступных посягательств и позволят выявлять многие из них на ранней стадии", - отметили в Генпрокуратуре. По данным ВЦИОМ, ежедневная аудитория интернета в России составляет примерно 67% населения.

Сложности в расследовании

По данным Генпрокуратуры, за последние несколько лет в России наблюдается неуклонный рост киберпреступлений. "В 2019 году произошел рост числа зарегистрированных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий на 68,5% - до 294 тыс. против 174 тыс. в 2018 году", - сообщили в надзорном ведомстве.

Если в 2016 году такие преступления составляли каждое 50-е преступление в стране, то в 2018 году - каждое 11-е, а в 2019 году - каждое седьмое.

Каждое третье из них (40,7%) составляют мошенничества (ст. 159 УК РФ). В минувшем году в России было зарегистрировано уже 120 тыс. мошенничеств, совершенных с применением электронных платежных систем или через интернет.

При этом раскрываемость кибермошенничеств составила лишь 8,6%. Число раскрытых преступлений выросло на 7% (с 9,2 тыс. в 2018 году до 9,8 тыс. в 2019 году), число нераскрытых - на 29,5% (с 80,4 тыс. в 2018 году до 104 тыс. в 2019 году).

В Генпрокуратуре отметили, что киберпреступления сложны в раскрытии из-за отсутствия точных данных о месте и обстоятельствах их совершения, поскольку преступник и потерпевший часто не вступают в личный контакт. Такие преступления в основном имеют многоэпизодный характер при множестве потерпевших и нередко преступник, объект преступного посягательства и потерпевший могут находиться на территории разных государств. "Зачастую жертвы или не подозревают, что стали объектами таких действий, или не заявляют о правонарушениях, поэтому степень латентности указанных преступлений чрезвычайно высока", - добавили в Генпрокуратуре.

Облик преступности

Глобальная цифровизация все больше меняет привычный облик преступности, в совершение кибепреступлений все чаще оказываются втянуты женщины. "Из социально-криминологической характеристики преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, следует, что в основном они совершаются лицами мужского пола (75,7%). Однако по сравнению с прошлым годом женская преступность в этой сфере увеличилась на 86,3% (с 5771 в 2018 году, до 10752 в 2019 году)", - сообщили в Генпрокуратуре, отвечая на запрос ТАСС.

Женщины составили четверть от 44 тыс. человек, попавшихся на IT-преступлениях в прошлом году.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили устойчивую тенденцию совершения киберпреступлений лицами, ранее совершавшими преступления. Они составляют половину от задержанных за киберпреступления. "По сравнению с предыдущим годом число лиц названной категории увеличилось на 97,6% (с 11139 до 22015 человек в 2019 году)", - уточнили в Генпрокуратуре.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что значительная часть граждан, совершивших эти преступления, являются безработными и лицами без постоянного источника дохода (61,7%), а также рост их количества (на 87,2% с 14,5 тыс. в 2018 году до 27,2 тыс. в минувшем году)", - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что средний возраст киберпреступников составляет до 30-35 лет.

Структура киберпреступности

Согласно правовой статистике, из 294 тыс. IT-преступлений, зарегистрированных в России в прошлом году, две трети пришлись на мошенничества (40%) и кражи (24%) с применением платежных систем или интернета. При этом высокотехнологичные хищения (с хакерскими взломами или применением программ-вирусов) составляют лишь 0,2% среди киберпреступлений (около 600 за прошлый год).

Примерно 12% киберпреступности приходится на преступления с пластиковыми картами, около 40% преступлений совершены с применением средств мобильной связи, около 9% - со стационарных компьютеров, порядка 60% совершены через интернет. 5,5% составили мошенничества с использованием электронных средств платежа (в тех случаях, когда граждане предъявляли работникам банков поддельные или чужие платежные или кредитные карты под видом своих, при снятии по таким картам денег через банкоматы это квалифицируется как кража).

За последние семь лет число регистрируемых в России преступлений, совершенных с применением информационных технологий, выросло почти в 27 раз - в 2013 году подобных преступлений было 11 тыс., в 2014 году - 44 тыс., в 2016 году - 66 тыс., в минувшем году уже 294 тыс. Число регистрируемых кибермошенничеств с 2015 года выросло почти в 60 раз (с 2,2 тыс. до 120 тыс.), более чем в 30 раз - число краж с применением платежных систем. Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что за 2015 год ущерб от киберпреступлений составил почти 6 млрд рублей.