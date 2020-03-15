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Распространение коронавируса нового типа

Премьер Украины призвал граждан воздержаться от поездок по стране из-за коронавируса

Денис Шмыгаль заверил, что ситуация с вирусом в стране "продвигается по умеренному сценарию"

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев воздержаться от зарубежных путешествий и междугородных поездок в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале.

"Призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства. При этом он заверил, что ситуация с коронавирусом в стране "продвигается по умеренному сценарию, крупных вспышек болезни, к счастью, нет".

Шмыгаль напомнил, что для координации деятельности в связи с коронавирусом в стране создан оперативный штаб, занимающийся "обработкой текущих данных и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне страны".

Премьер подчеркнул также, что правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать "быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом". "Продолжает действовать запрет кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. С 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", - подчеркнул Шмыгаль.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 16 марта, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет прекращено авиационное сообщение с другими государствами.

К настоящему моменту в стране официально зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один человек скончался.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типаШмыгаль, Денис Анатольевич
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