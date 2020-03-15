СМИ: в Израиле из-за коронавируса закрыты рестораны, спортзалы и торговые центры

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Израиля закрыли с воскресенья до дальнейшего указания все увеселительные и учебные заведения, торговые центры и отменили все спортивные мероприятия. Как сообщает газета The Times of Israel, эти меры реализуются в соответствии с распоряжением Минздрава о запрете собраний в количестве более 10 человек из-за распространения коронавируса.

По данным издания, продолжают работать продовольственные магазины и аптеки, а также рестораны и кафе, осуществляющие доставку еды на дом. Газета указывает, что израильтянам рекомендовано избегать общественного транспорта и не перемещаться в частных автомобилях в количестве более двух человек. Жителям страны предписано при любых контактах сохранять между собой дистанцию как минимум в два метра, в том числе на рабочих местах.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 200. Состояние двоих заболевших оценивается как тяжелое, четверо выздоровели, летальных исходов не регистрировалось. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.