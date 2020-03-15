Глава ПНС Ливии объявил чрезвычайное положение для противодействия коронавирусу

ТАСС, 15 марта. Глава международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж объявил о введении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал Al Wasat.

В телеобращении к ливийцам Сарадж также объявил об "общей мобилизации для противодействия проникновения коронавируса на территорию Ливии".

Глава ПНС сообщил о выделении 500 млн ливийских динаров (около $360 млн) "на первостепенные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в Ливии". Ранее ни власти, базирующиеся на востоке Ливии, ни правительство Сараджа в Триполи не предоставляли официальных данных об инфицированных коронавирусом на подконтрольных им территориях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС во главе с Сараджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. 14 марта в РФ был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.