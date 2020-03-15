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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: коронавирус обнаружили у члена Совета экспертов Ирана

Его доставили в одну из больниц города Кум

ТЕГЕРАН, 15 марта. /ТАСС/. Тест на коронавирус у члена Совета экспертов Ирана Хашема Батхайи показал положительный результат. Об этом сообщает в воскресенье агентство ILNA.

Отмечается, что богослов в настоящий момент находится в одной из больниц города Кум, где проходит курс лечения.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 12 729 человека, зарегистрированы по меньшей мере 611 летальных исходов.

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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