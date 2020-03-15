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Распространение коронавируса нового типа
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В Узбекистане после первого случая заражения коронавирусом отменили празднование Навруза

Также в стране закрывают детсады, школы и вузы

ТАШКЕНТ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Узбекистана после первого случая заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зарегистрированного в воскресенье, приняли решение отменить массовые мероприятия по случаю празднования весеннего праздника Навруз. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса принято решения отменить все массовые мероприятия по празднованию Навруза", - сказал Арипов. 

Также власти приняли решение закрыть на карантин все детсады, школы и вузы республики. "В целях дальнейшего предотвращения распространения нового коронавируса с 16 марта все детские сады, школы и высшие учебные заведения республики закрываются на карантин", - сказал Арипов. По его данным, до сегодняшнего дня в республике не было зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом.

Утром в воскресенье директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве республики Бехзод Алматов сообщил, что 15 марта в 06:00 по местному времени (04:00 мск) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, был выявлен коронавирус.

Он сообщил также, что все пассажиры рейса Париж - Ташкент, которым прибыл зараженный новым коронавирусом гражданин республики, уже изолированы. Принимаются все меры по противодействию дальнейшего распространения COVID-19 на территории страны, добавил Алматов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
УзбекистанАрипов, Абдулла НигматовичРаспространение коронавируса нового типа
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