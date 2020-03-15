СМИ: две мечети в центре Иерусалима закрыты из-за коронавируса

ТАСС, 15 марта. Две мечети, расположенные на Храмовой горе в центре Иерусалима, закрыты в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей мусульманской общины города.

По их словам, "священная для мусульман мечеть Аль-Акса и мечеть Купол Скалы, находящиеся на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, закрыты в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса".

Отмечается, что в ближайшее время все мусульманские молитвы будут проводиться в прилегающих к мечетям небольших площадках (так называемых садах Аль-Аксы) без допуска верующих в сами мечети.

О первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Вслед за этим президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях.

По данным Минздрава Израиля, к настоящему моменту на территории еврейского государства зарегистрировано около 200 случаев заражения новым коронавирусом, четыре человека выздоровели, летальных исходов не было зафиксировано.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. 14 марта в РФ был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.