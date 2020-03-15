Почти 200 тыс. британцев поддержали петицию о введении карантина из-за коронавируса

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Без малого 200 тыс. человек поддержали интернет-петицию с требованием ограничить свободу передвижения внутри Великобритании из-за угрозы распространения нового коронавируса. Согласно информации о петиции, размещенной на сайте британского парламента, она всего за три дня набрала 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы члены Палаты общин рассмотрели возможность проведения дебатов по соответствующему вопросу.

"Соединенное Королевство должно последовать примеру других стран, пострадавших от COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), таких как Италия, приняв меры по предотвращению распространения инфекции. Соединенное Королевство должно ограничить сообщение между городами при отсутствии крайней необходимости. Единственными разрешенными поездками должны быть поездки на работу или осуществляемые в чрезвычайной ситуации", - говорится в тексте документа. Авторы петиции также требуют, чтобы правительство страны ввело запрет на проведение массовых собраний.

Согласно действующей в Великобритании процедуре, любая петиция, набравшая более 10 тыс. подписей, требует официальной реакции правительства, а после достижения отметки в 100 тыс. может быть рассмотрена в парламенте. При этом никакая поддержка не гарантирует, что требования сторонников петиции будут удовлетворены. Петиция об отмене Brexit набрала 6,1 млн подписей, а требование провести повторный референдум по вопросу о выходе королевства из ЕС поддержали более 4 млн человек.

По состоянию на утро субботы в королевстве было подтверждено 1140 случаев заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов достигло 21. При этом, по оценкам британского Минздрава, число заболевших может быть значительно больше. Ожидается, что со следующей недели власти страны резко ужесточат меры по борьбе с распространением инфекции. Пока что правительство Великобритании не вводило ограничений на проведение мероприятий с большим числом участников, в стране продолжают работать школы и университеты, въезд граждан других стран на территорию королевства не ограничивался.