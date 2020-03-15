БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Берлине приостанавливает личный доступ граждан из-за ситуации с распространением коронавируса в ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье в Facebook заявлении дипмиссии РФ.

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Берлине для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении. В консульском отделе посольства рекомендовали в случае возникновения экстренных ситуаций воспользоваться телефоном для связи с дежурным консульским должностным лицом +49 171 811 34 58. Консультацию по консульским вопросам можно получить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 по телефонам горячей линии - +49 30 22-65-11-83 и +49 30 22-65-11-84.

В миссии также сообщили, что по вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр в Берлине.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер", - пояснили в консульском отделе. Там обещали осуществлять в приоритетном порядке прием граждан, ранее оформивших запись, когда работа отдела возобновится в штатном режиме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах, включая Россию. В Германии заразились более 4 тыс. человек, девять умерли.