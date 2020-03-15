{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Консульский отдел посольства России в Берлине приостанавливает личный доступ граждан

Этим меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, сообщили в отделе

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Берлине приостанавливает личный доступ граждан из-за ситуации с распространением коронавируса в ФРГ. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье в Facebook заявлении дипмиссии РФ.

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Берлине для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении. В консульском отделе посольства рекомендовали в случае возникновения экстренных ситуаций воспользоваться телефоном для связи с дежурным консульским должностным лицом +49 171 811 34 58. Консультацию по консульским вопросам можно получить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 по телефонам горячей линии - +49 30 22-65-11-83 и +49 30 22-65-11-84.

В миссии также сообщили, что по вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр в Берлине.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер", - пояснили в консульском отделе. Там обещали осуществлять в приоритетном порядке прием граждан, ранее оформивших запись, когда работа отдела возобновится в штатном режиме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах, включая Россию. В Германии заразились более 4 тыс. человек, девять умерли.

Теги
ГерманияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Молдавия закрывает границу из-за коронавируса с 17 марта
Исключения будут сделаны только для дипломатов и постоянно проживающих в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС