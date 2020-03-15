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Высшая школа экономики поможет вузам организовать онлайн-обучение

На платформе оnline.hse.ru будет создан личный кабинет по запросу вузов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) в целях профилактики распространения коронавируса предлагает российским вузам бесплатно воспользоваться образовательной платформой оnline.hse.ru для обучения студентов дистанционно. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба вуза.

"Высшая школа экономики предлагает вузам, объявившим карантин, использовать платформу оnline.hse.ru для организации дистанционного обучения студентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что мера связана со сложными условиями, "которые возникли из-за коронавируса".

На платформе будет создан личный кабинет по запросу вузов, где они смогут настраивать сессии, чтобы определять скорость прохождения материала и даты тестирования, а также видеть всю статистику.

"Единственное, что вузам придется организовать своими силами - это проведение экзаменов или они могут использовать для контроля знаний результаты промежуточных тестов", - уточняют в пресс-службе.

На платформе размещено 72 курса ВШЭ, здесь можно отслеживать статистику по своим студентам. Этим функционалом уже пользуется 31 вуз - партнер ВШЭ.

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