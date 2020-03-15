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Пенсионер ударил полицейского во время задержания в Краснодаре

Задержанного доставили в медицинское учреждение из-за его психологического состояния

КРАСНОДАР, 15 марта. /ТАСС/. Пенсионер, который вел себя неадекватно, ударил полицейского при задержании в Краснодаре. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

"Сегодня около 10:00 мск в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Захарова пожилой мужчина ведет себя неадекватно, пристает к гражданам, в руках у него находится металлический предмет. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали гражданина", - сказал Коноваленко, добавив, что в ходе задержания мужчина ударил одного из стражей правопорядка.

Задержанный - 70-летний житель города Горячий Ключ. "С учетом его психологического состояния на место были вызваны медики, которые доставили его в специализированное медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - добавил представитель ведомства.

Теги
РоссияКраснодарский край
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