Средняя продолжительность жизни на Хайнане к 2030 году должна превысить 82 года

ХАЙКОУ /Китай/, 15 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань поставили задачу довести среднюю продолжительность жизни на острове к 2030 году не менее чем до 82 лет. Об этом сообщает местный информационный ресурс " Наньхайван ".

Соответствующий показатель содержится в принятом правительством провинции плане действий, предусматривающем значительное повышение уровня медицинского обслуживания на Хайнане. Местные власти утвердили 18 направлений для работы с целью улучшения экологической ситуации на острове и поднятия на новый уровень системы общественного здравоохранения. Программа действия включает в себя, в частности, выработку системы управления общественным здравоохранением с учетом местных особенностей и оптимизации расходов.

В правительстве подчеркнули необходимость интеграции этого плана с реализуемым в провинции проектом построения пилотной зоны свободной торговли и свободного порта. Медицинские услуги должны быть улучшены за счет использования передовых отечественных технологий, продвижения проектов телемедицины и "интеллектуальных больниц", а также внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Немаловажная роль в этом отводится и традиционной китайской медицине.

Согласно официальным данным за 2018 год, средняя продолжительность жизни на Хайнане достигла 77 лет. Правительством страны поставлена задача довести этот показатель в среднем по Китаю до 79 лет к 2030 году.

О запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.