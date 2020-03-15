СМИ: Пекин вводит обязательный карантин для прибывающих в город иностранцев

ТАСС, 15 марта. Городские власти Пекина заявили, что с 16 марта вводят обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в столицу КНР иностранных граждан после того, как в воскресенье в городе было выявлено пять новых завозных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом, как сообщило агентство "Синьхуа", заявил журналистам на пресс-конференции представитель муниципального правительства.

По его данным, иностранцы должны будут находиться на карантине в течение 14 суток за свой счет в специальных центрах, оборудованных системой медицинского обслуживания. В особых случаях вновь прибывшим в Пекин из других стран гражданам будет разрешено оставаться на карантине дома после оценки их состояния медиками.

Власти Пекина уточнили, что к пяти завезенным случаям заражения коронавирусом нового типа относятся трое граждан, вернувшихся из Испании, один человек, приехавший из Италии, и еще один человек, прибывший из Таиланда. Кроме того, медики подозревают заражение коронавирусом у восьми граждан, которые прибыли из США, Норвегии, Японии, Италии и Великобритании.

Ранее Государственный комитет по делам здравоохранения КНР информировал, что число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц. Общее число заболевших в Китае достигло 80844 человек, выздоровели 66911, умерли 3199.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах, включая Россию.