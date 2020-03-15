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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 1,5 тыс.

Почти половина инфицированных - 697 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии за сутки увеличилось на 30, достигнув 1514. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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Почти половина заразившихся - 697 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти месяц находился на карантине в порту города Иокогама. В стране зарегистрирован в общей сложности 31 летальный случай из-за коронавируса.

Больше всего заразившихся по-прежнему в северной префектуре Хоккайдо (148), там продолжает действовать локальный режим ЧС. Много заразившихся в густонаселенных префектурах Айти (121), Осака (106) и Токио (90).

В Токио с 24 июля по 9 августа должна пройти летняя Олимпиада, с 25 августа по 6 сентября - Паралимпийские игры.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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