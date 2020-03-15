Госучреждения в Ливане закрываются на карантин на 15 дней из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 15 марта. /ТАСС/. Государственные учреждения в Ливане будут закрыты с 16 марта на 15-дневный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета An Nahar со ссылкой на правительственное решение, которое будет официально объявлено во второй половине дня. По ее информации, жизненно важные ведомства и предприятия будут работать в чрезвычайном режиме.

Как отмечает издание, экстренные меры властей не предусматривают введения комендантского часа по всей стране.

Лидер пропрезидентского Свободного патриотического движения Джебран Басиль пояснил, что правительство Ливана идет на этот шаг ввиду продолжающегося роста числа инфицированных, которое достигло в воскресенье 99 человек. "В условиях ограниченных возможностей медицинского сектора объявление всеобщего карантина и чрезвычайного положения становится неизбежным в этой критической ситуации", - подчеркнул он.

С 12 марта в Ливане был введен сокращенный график работы в госучреждениях и на предприятиях сферы обслуживания населения. Кризисный штаб постановил закрыть для посещений рестораны, кафе, пабы, закусочные и кондитерские. Ранее ливанские власти из-за угрозы заражения коронавирусом прервали занятия в школах и вузах, до конца марта закрылись музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы и развлекательные центры. В феврале было прекращено воздушное сообщение с государствами, где находятся основные очаги распространения инфекции, в том числе, с Италией, Ираном, Южной Кореей и Китаем, а с 14 марта - с Францией, Испанией, Германией, Великобританией, Египтом, Ираком и Сирией.

В пятницу были временно отменены молитвы во всех шиитских мечетях, а суннитское духовенство посоветовало мусульманам с ослабленным иммунитетом и пожилым людям оставаться дома. Патриарх Бишара Райи, возглавляющий маронитскую церковь, к которой принадлежит большинство ливанских христиан, призвал на проповеди верующих "затвориться в своих домах и покидать их только в самом крайнем случае".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.