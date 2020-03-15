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Распространение коронавируса нового типа

В Аргентине закрыли проход к леднику Перито-Морено и водопадам Игуасу из-за коронавируса

Вход будет закрыт в общей сложности в 11 национальных парков страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 марта. /ТАСС/. Власти Аргентины в связи с распространением коронавируса закрыли вход в национальные парки, на территории которых находятся водопады Игуасу и ледник Перито-Морено. Об этом сообщило управление национальными парками страны в субботу вечером.

"Учитывая большое количество посетителей в указанных зонах, мы считаем необходимым ограничить доступ к ним, чтобы избежать большого скопления людей и усилить превентивные меры, введенные Министерством здравоохранения Аргентины", - говорится в заявлении.

Вход будет закрыт в общей сложности в 11 национальных парков Аргентины, в том числе в Лос-Гласьярес, где находится ледник Перито-Морено, и Игуасу, в котором расположены водопады. Оба парка включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и являются одними из самых посещаемых достопримечательностей Аргентины. Под ограничение также попали национальные парки в провинциях Огненная Земля, Неукен, Рио-Негро, Чубут, Энтре-Риос, Кордова и Ла-Риоха.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом в стране. К настоящему времени в Аргентине выявлено 45 заболевших, два человека умерли.

12 марта президент страны Альберто Фернандес подписал указ о введении в стране чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Власти приостановили авиасообщение с Европой и США, отменили все массовые мероприятия и запретили на 30 дней въезд в страну для лиц, которые посещали государства, наиболее затронутые пандемией.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 142 тыс. человек, почти 5,4 тыс. умерли. В России зарегистрировано 59 случаев инфицирования. 14 марта в РФ был создан координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

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АргентинаРаспространение коронавируса нового типа
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