Митинг и выставка военной техники прошли в Севастополе, где приняли "Эстафету Победы"

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Город-герой Севастополь в воскресенье принял символ "Эстафеты Победы" - акции, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции прошли торжественный митинг и выставка военной техники пограничных войск ФСБ.

В РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы войны, командование российских погранвойск инициировало проведение в РФ и странах СНГ международной акции "Эстафета Победы". Старт акции дан в феврале в Мурманске у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле, где нацисты в 1941 году не смогли перейти границу, и у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага.

"В год 75-летия Великой Победы наша главная задача - помнить и напомнить всему миру о том, какой ценой далась эта победа - победа над нацизмом. В городе-герое Севастополе мы встречаем "Эстафету Победы". Ее участники уже прошли тысячи километров вдоль государственных границ государств - участников Содружества Независимых Государств. Им предстоит побывать еще в сотнях городов", - отметила, открывая митинг, замгубернатора Севастополя Ольга Тимофеева.

Всего за время проведения акции пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. По городам Крыма эстафета проходит 9-17 марта. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у Могилы Неизвестного Солдата в День пограничника.

Пограничники на защите Севастополя

На время митинга, посвященного акции, знаменная группа вынесла к мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов не только знамена погранвойск, но и символ акции - миниатюрный пограничный столб.

Начальник пограничного управления ФСБ России по Республике Крым вице-адмирал Сергей Станкевич отметил, что именно пограничники первыми приняли удар нацистских войск в июне 1941 года и сдерживали натиск врага в первые часы, дни, а где-то - и недели войны.

"Сменится не одно поколение, но навечно сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов, а выстраданный потерями и утратами День Победы останется символом гордости за тех, кто в самой тяжелой и кровопролитной войне отстоял независимость нашей Родины", - подчеркнул он.

Станкевич также напомнил, что Севастополь первым подвергся нападению гитлеровцев - первые бомбы упали на город в 03:15 утра 22 июня 1941 года. В числе первых вступили в бой с захватчиками моряки-пограничники и "ценой своих жизней разрушили план молниеносного захвата наших территорий".

Представитель ветеранской организации пограничников Виктор Хомутов добавил, что в Крыму пограничники участвовали в легендарной обороне Севастополя и сражались в партизанских отрядах, прикрывали отход армии, отступавшей из Крыма в сторону Кавказа и участвовали в Евпаторийском десанте.

После митинга знаменная группа с символом "Эстафеты Победы" на автомобиле отправилась в дальнейший путь. А на главной площади Севастополя - площади Нахимова - все желающие могли посетить выставку вооружения пограничных сил ФСБ, научиться собирать и разбирать разные типы оружия, посидеть за рулем ретро-автомобилей или в кресле стрелка 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета. Большой интерес экспонаты вызвали у детей: они учились собирать и разбирать автоматы, лазали по броне бронетранспортеров и фотографировались в автомобилях.

Севастополь в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона города началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация города длилась почти два года и завершилась его освобождением 9 мая 1944 года.