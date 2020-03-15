{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

El Pais: за несоблюдение режима повышенной готовности в Испании грозит до года тюрьмы

Также за несоблюдение карантинных мер может грозить штраф

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Несоблюдение правил, установленных правительством Испании в рамках режима повышенной готовности, будет караться наказанием до года тюремного заключения. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

В субботу Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. За несоблюдение карантинных мер может быть наложен штраф от €100 до €600 тыс. Кроме того, нарушители могут столкнуться с наказанием в виде года тюрьмы.

При этом санкции будут применяться соразмерно. "Если кто-то занимается спортом на улице, полиция скажет ему вернуться домой. Санкции будут задействованы, если человек откажется сделать это", - пояснили изданию источники в МВД. В воскресенье гражданская гвардия уже оштрафовала тех, кто катался на велосипеде в автономном сообществе Мадрид.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Число заболевших в королевстве превысило 6 тыс., более 190 человек умерли.

Сейчас в Испании приостановлены занятия в школах и университетах, закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, исключения составляют продуктовые магазины, аптеки и некоторые другие учреждения. Все государственные и региональные силы безопасности перешли под контроль МВД, которое должно гарантировать соблюдение карантинных мер. Режим повышенной готовности будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Nike закрывает все магазины в США и странах Западной Европы из-за коронавируса
Все сотрудники компании продолжат получать зарплату в период вынужденного отпуска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС