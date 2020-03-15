El Pais: за несоблюдение режима повышенной готовности в Испании грозит до года тюрьмы

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Несоблюдение правил, установленных правительством Испании в рамках режима повышенной готовности, будет караться наказанием до года тюремного заключения. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

В субботу Совет министров Испании одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. За несоблюдение карантинных мер может быть наложен штраф от €100 до €600 тыс. Кроме того, нарушители могут столкнуться с наказанием в виде года тюрьмы.

При этом санкции будут применяться соразмерно. "Если кто-то занимается спортом на улице, полиция скажет ему вернуться домой. Санкции будут задействованы, если человек откажется сделать это", - пояснили изданию источники в МВД. В воскресенье гражданская гвардия уже оштрафовала тех, кто катался на велосипеде в автономном сообществе Мадрид.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Число заболевших в королевстве превысило 6 тыс., более 190 человек умерли.

Сейчас в Испании приостановлены занятия в школах и университетах, закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, исключения составляют продуктовые магазины, аптеки и некоторые другие учреждения. Все государственные и региональные силы безопасности перешли под контроль МВД, которое должно гарантировать соблюдение карантинных мер. Режим повышенной готовности будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.