В Швейцарии коронавирус подтвержден у более чем 1,5 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 15 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии достигло 1563. Об этом сообщило в воскресенье Федеральное управление общественного здравоохранения.

По его данным, получены "позитивные тесты [на коронавирус] у 2020 человек", при этом в 1563 случаях вывод о заражении подтвержден, в остальных окончательное заключение будет сделано после повторного лабораторного тестирования. В стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 13 человек.

Болезнь зафиксирована в 24 швейцарских кантонах и полукантонах из 26, особенно много заболевших в кантонах Во, Тичино, Цюрих и Женева.

Накануне управление сообщало о 1359 позитивных тестах на коронавирус в Швейцарии, включая как подтвержденные, так и требующие дополнительного тестирования случаи.

Первый заболевший в стране был выявлен 25 февраля. Из-за коронавируса в Швейцарии до конца апреля запрещены все массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. Это ограничение распространяется на лыжные станции, бассейны и музеи. Рестораны, бары и дискотеки не имеют права принимать одновременно более 50 посетителей.

Кроме того, до 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях, включая школы и вузы, введен запрет на въезд для "всех лиц, прибывающих из стран, представляющих риск". В целях рационального использования возможностей лечебных учреждений в стране кантональные власти обязаны регулярно информировать федеральный Берн о санитарной ситуации на местах, и, в частности, о наличии мест в больницах и использовании аппаратуры для поддержания искусственного дыхания.